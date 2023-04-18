Сопредседатель холдинга «Бизнес-центр НИТИ» Георгий Шерозия откровенно рассказал, почему часть площадей в здании оказалась обесточена

На прошлой неделе в крупном рязанском многофункциональном комплексе НИТИ разгорелся конфликт - одна из пяти электрических подстанций, которые расположены на его обширной территории, оказалась обесточена. Сопредседатель холдинга «Бизнес-центр НИТИ» Георгий Шерозия рассказал, почему без света остались детский сад, магазины и производство и когда возобновится подача электричества.

Чтобы понять причину конфликтной ситуации, вернемся немного в прошлое и расскажем, с чего все началось.

«Там сражаются порядочные люди»

- В интернете опубликованы материалы, которые представляют вас не в лучшем свете. Что думаете по этому поводу? - задаем вопрос Георгию Аркадиевичу.

- Такие материалы публикуются без малого год. Сначала автор (или авторы) наговаривали на меня, затрагивая личную жизнь. Мне недавно исполнилось 70 лет, но, судя по этим публикациям, я еще на многое способен как мужчина. Я не реагировал - ведь в какой-то степени это даже комплимент. Но несколько месяцев назад анонимный автор обвинил меня в госизмене, мол я якобы финансирую украинскую армию через фонд какого-то украинского певца. Это уже не глупые шутки, а серьезное обвинение, за которое грозит уголовная ответственность. Я нанял адвоката и написал заявление в прокуратуру.

- Как отреагировали правоохранители?

- Мне ответили, что у них нет технических средств, чтобы выяснить, кто стоит за публикацией. Сейчас мы с адвокатом готовим повторное заявление, потому что клевета на меня продолжается. Появляются все новые и новые публикации, дискредитирующие меня. Думаю, что за этими материалами стоят мои бывшие товарищи, один из которых в настоящее время является депутатом.

- Почему думаете, что стоит кто-то из своих?

- Все просто. В сети появилась закрытая информация, которой не мог владеть кто-либо со стороны. Мне пришлось пойти на очень специфичный шаг (кто-то его даже посчитает некрасивым) - нанять специалиста с полиграфом. Все сотрудники прошли через детектор, за что я приношу им самые искренние извинения. Все… кроме одного.

- Кстати, а как вы на самом деле относитесь к Специальной военной операции?

- Там сражаются очень достойные и порядочные люди. Один из них - мой товарищ Александр Шерин, мы сейчас собираем посылку для него.

«Просто принести извинения»

- В материалах, касающихся проблем НИТИ, всплывает фамилия других ваших оппонентов - отца и сына Стрельниковых. Старший Стрельников ведь когда-то был вашим другом?

- Он защищал диплом у меня, потом мы вместе работали в лаборатории, а когда институт развалился, занялись бизнесом. В начале двухтысячных Стрельников создал свой бизнес на площадях НИТИ. В том числе, они с сыном организовали цех по металлообработке. Стали получать гранты и субсидии.

- Из-за чего произошел энергетический конфликт в НИТИ?

- Стрельниковы приобрели помещение, где расположена электрическая подстанция, которая принадлежит нашей управляющей компании. Туда кто-то влез и намеренно или ненамеренно устроил короткое замыкание. В итоге цех самих же Стрельниковых, а также соседние объекты, остались без электричества. У меня есть еще три подстанции, я перебросил кабель и вернул электроснабжение детскому саду, котельной, гаражам, дачным участкам и соседним предприятиям.

- Насколько мы знаем, отключение подстанции было санкционировано энергосбытовой компанией?

- Да, собственники помещения получили санкцию ПАО «Рязанская энергосбытовая компания», потому что у нашей управляющей компании есть большие долги за электричество. Но наличие долгов - не основание взламывать чужое имущество и отключать электричество. Происходившее очень напоминало рейдерский захват. Такие вопросы должны решаться в суде.

- Кампания против вас в интернете и электрический кризис в НИТИ - звенья одной цепи?

- Думаю, да. Меня просили уйти с должности руководителя управляющей компании, но я не согласился. Тогда все это и завертелось.

- Вы видите свет в конце темного туннеля? Есть какое-то разрешение спорной ситуации?

- Вернуть электроснабжение можно, только подав напряжение на эту спорную подстанцию. Меня внутрь не допускают. Если же, как утверждают Стрельниковы, энергетический объект принадлежит им, то тогда я могу подключить их как стороннюю организацию, но… Для этого необходимо предъявить документы на собственность и заключить договор на обслуживание. Есть и другой путь - просто принести извинения и признать, что подстанция принадлежит нашей управляющей компании.

Гостиничный комплекс на 161 номер построен на первой береговой линии в Евпатории. В настоящее время Георгий Шерозия вынужден продать этот прибыльный проект и рассматривает предложения потенциальных покупателей.