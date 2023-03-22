Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 14:18

Александра Логунова поместили в СИЗО в одиночную камеру

Александр Логунов в ожидании суда содержится в камере на одного человека
Источник:kp.ru
Александра Логунова поместили в СИЗО в одиночную камеру.

Александра Логунова поместили в СИЗО в одиночную камеру.

Александр Логунов, обвиняемый в убийстве жены и распространении порнографии, находится в камере на одного человека в СИЗО-1 города Рязани. Об этом КП-Рязань сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сидит один, спокоен, никаких книг не заказывал. Камера у него на одного человека», - сказал источник.

Александра Логунова привезли в Рязань из Москвы 21 марта. Уже 4 апреля в Железнодорожном районном суде начнется первое судебное заседание.

Убийство Елены Логуновой – супруги Александра произошло 25 июля 2022 года во время бытового конфликта. Но тело матери двоих малолетних детей нашли лишь 7 октября 2022 года на берегу реки Тысья в Спасском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!