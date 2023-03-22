Александра Логунова поместили в СИЗО в одиночную камеру.

Александр Логунов, обвиняемый в убийстве жены и распространении порнографии, находится в камере на одного человека в СИЗО-1 города Рязани. Об этом КП-Рязань сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сидит один, спокоен, никаких книг не заказывал. Камера у него на одного человека», - сказал источник.

Александра Логунова привезли в Рязань из Москвы 21 марта. Уже 4 апреля в Железнодорожном районном суде начнется первое судебное заседание.

Убийство Елены Логуновой – супруги Александра произошло 25 июля 2022 года во время бытового конфликта. Но тело матери двоих малолетних детей нашли лишь 7 октября 2022 года на берегу реки Тысья в Спасском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!