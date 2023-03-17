Всем фигурантом дела о закупке коммунальной техники в Рязани продлили арест

Суд продлил арест фигурантам «дела Фурфурака» в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемым в хищения бюджетных денег суд продлил срок содержания под стражей на три месяца, сообщает УМВД России по Рязанской области. Речь идет о хищении миллионов рублей, которые выделили в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Оперативники УМВД и УФСБ установили, что в деле замешаны экс-советник бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев, а также должностные лица администрации Рязани, в том числе Юрий Фурфурак, и руководители коммерческих организаций (читать подробнее).

«В настоящее время проводятся бухгалтерские экспертизы, анализируются изъятые документы и информация на электронных носителях», - сообщили в ведомстве.

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