Всем фигурантом дела о закупке коммунальной техники в Рязани продлили арест

Суд продлил арест фигурантам «дела Фурфурака» в Рязани.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обвиняемым в хищения бюджетных денег суд продлил срок содержания под стражей на три месяца, сообщает УМВД России по Рязанской области. Речь идет о хищении миллионов рублей, которые выделили в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Оперативники УМВД и УФСБ установили, что в деле замешаны экс-советник бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев, а также должностные лица администрации Рязани, в том числе Юрий Фурфурак, и руководители коммерческих организаций (читать подробнее).
«В настоящее время проводятся бухгалтерские экспертизы, анализируются изъятые документы и информация на электронных носителях», - сообщили в ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!