Рязанская область оказалась одной из самых сложных в РФ по паводку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рязанская область вошла в список регионов, где наблюдается «сложная паводковая обстановка». Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании по подготовке к паводковому периоду 2023 года.

Козлов рассказал, что оперативные службы профильного агентства уже переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, специалисты приступили к ледокольным и ледорезным работам общей протяженностью более 1,2 тысячи километров. Помимо этого, усилится мониторинг состояния гидротехнических сооружений на территории Рязанской области и на территориях других 15 регионов, в которых такая же обстановка.

По словам министра, помимо Рязани, повышенное внимание уделено следующим регионам: Республика Мордовия, Луганская Народная Республика, Забайкальский край, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Воронежская, Курская, Орловская, Оренбургская, Тамбовская, Тульская и Липецкая области, Кемеровская область - Кузбасс.

Из-за половодья в Рязанской области 13 марта закрыли 13 мостов - девять низководных мостов и четыре наплавных. А на следующий день подтопленными оказались еще три моста под Рязанью