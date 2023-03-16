На школе №39 в Рязани установят доску в память о погибшем на Украине Денисе Сорокине

На фасаде школы №39 в Рязани установят мемориальную доску участнику СВО. Фото: Александр КОЦ

На фасаде школы №39 повесят очередную мемориальную доску в память о выпускнике кадетского класса Денисе Сорокине. Об этом стало известно во время заседания комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы.

Старший лейтенант Денис Сидоров, будучи начальником штаба сводного батальона, погиб во время боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО).

Посмертно его наградили Орденом Мужества.

Это будет не первая мемориальная доска в память о погибшем воине на фасаде школы №39. Уже увековечена память майора Андрея Чирихина, погибшего в 2000 году на Северном Кавказе, лейтенанта Владимира Карпекина, погибшего в 2009 году на Северном Кавказе, капитана 2 ранга Александра Тарасюка, погибшего в 2020 году в Сирии, а также лейтенанта Леонида Ризатдинова, погибшего в 2022 году на Украине.

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