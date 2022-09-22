На школе №39 в Рязани установят доску в память о погибшем на Украине Леониде Ризатдинове. Фото: школа №39.

На школе №39 в Рязани установят мемориальную доску в память о гвардии лейтенанте, десантнике Леониде Ризатдинове, погибшего на Украине. На доске рядом с фотографией воина будет следующая надпись:

«В этой школе учился командир парашютно-десантного взвода, гвардии лейтенант Ризатдинов Леонид Валерьевич (25.02.1998 – 14.03.2022). Погиб при исполнении воинского долга. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)».

Отметим, что на фасаде школы №39 уже несколько мемориальных табличек. Таким образом увековечили память следующих офицеров:

- майор Андрей Чирихин, погибший в 2000 году на Северном Кавказе;

- лейтенант Владимир Карпекин, погибший в 2009 году на Северном Кавказе;

- капитан 2 ранга Александр Тарасюк, погибший в 2020 году в Сирии.

Кроме того, в апреле 2022 года на Украине погиб выпускник кадетского класса школы №39 Денис Сорокин.

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