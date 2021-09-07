На здании школы №39 установили доску в память о погибшем в Сирии рязанце

7 сентября на фасаде школы №39 в Рязани установили мемориальную доску капитану 2 ранга Александру Тарасюку, погибшему 13 ноября 2020 года в Сирии. Выпускник офицерского класса (в настоящее время упразднен – Ред.) 39-й школы руководил личным составом по «обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных бандформирований». Во время выполнения боевой задачи Тарасюк получил смертельное ранение…

Капитан 2 ранга Александр Тарасюк погиб в ноябре прошлого года вдали от родины.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявленные при этом самоотверженность, мужество и отвагу, капитан второго ранга Александр Тарасюк был посмертно награжден орденом Мужества», - говорится в сообщении чиновников области и города.

Память Александра Тарасюка почтили минутой молчания. В его честь произвели троекратный оружейный залп, а к мемориальной доске возложили цветы.

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