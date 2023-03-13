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НовостиОбщество13 марта 2023 11:33

Внезапный паводок в Рязанской области прокомментировал губернатор Малков

Районы Рязанской области перешли в режим повышенной готовности из-за паводка
Источник:kp.ru
Внезапный паводок в Рязанской области прокомментировал губернатор Малков.

Внезапный паводок в Рязанской области прокомментировал губернатор Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков высказался о внезапном паводке в регионе и попросил рязанцев «быть внимательными и осторожными». По словам губернатора, резкий подъем воды спровоцировали обильные осадки и оттепель.

«Из-за подтопления перекрыта часть низководных мостов. На местах проводится работа с жителями. При необходимости людей эвакуируют, имеются лодочные переправы», - сказал Малков.

Губернатор попросил жителей подтопляемых районов быть внимательными и осторожными.

«Все муниципалитеты и дежурные службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию держу под личным контролем», - заверил глава региона.

12 марта сильный дождь и таяние снега затопили улицу Крупской, а также территорию у ЖК «Паруса».