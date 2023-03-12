Рязанцы жалуются на затопление части улицы Крупской в Рязани.

Воскресным днем 12 марта тающий снег и сильный дождь затопили часть улицы Крупской. Фото с места происшествия прислали КП-Рязань местные жители.

«Затопило двор дома №21 по улице Крупской… Обращались в ЖЭУ-8 (УК «Восьмерка» - Ред.), но там меры не предпринимают», - пожаловалась рязанка.

Двор затопило настолько, что преодолеть внезапный паводок можно только на машине, но людям невозможно выйти из дома.

Затопило и территорию у ЖК «Паруса». В этом случае мэрия отреагировала и отправила специалистов дирекцию благоустройства на откачку воды. Помощи ждут и жители улицы Крупской.

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