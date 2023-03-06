Хинштейн обрадовался уходу с партийной должности бывшего рязанского вице-губернатора

Александр Хинштейн (слева) поблагодарил Павла Малкова за отстранение Сергея Филимонова (справа) с партийного поста. Фото: cfo.gov.ru / КП-Рязань

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн отметился новой публикацией о бывшем вице-губернаторе Рязанской области Сергее Филимонове. Это реакция на новость об уходе последнего с должности секретаря городского отделения «Единой России» в Рязани.

Хиншейн, судя по тексту, полагает, что и последняя, и предыдущая отставка (с поста замсекретаря регионального отделения) - это решение губернатора Павла Малкова. Причем депутат не преминул упомянуть о своем обращении в адрес главы региона конкретно против Филимонова.

«Благодарю Павла Викторовича за оперативную реакцию и принципиальную позицию», - высказался Хинштейн в Telegram.

Депутат предъявляет Филимонову претензии в связи с уголовным делом о смертельном ДТП с участием его сына Никиты. Обвинительный приговор Филимонову-младшему - 2,5 года колонии-поселения - пока не вступил в законную силу и обжалуется. Сын бывшего вице-губернатора весной 2020 года сбил 10-летнего мальчика. Хинштейн подчеркивает, что уголовное дело упорно не возбуждали, а затем столь же упорно не рассматривали в суде.