Сергей Филимонов оставил кресло замсекретаря отделения «Единой России»

Сергей Филимонов оставил кресло замсекретаря рязанского отделения «Единой России».

Глава контрольно-счетной палаты Рязани Сергей Филимонов покинул должность заместителя секретаря отделения «Единой России» по работе с депутатами и депутатскими объединениями. На его место назначен депутат Рязанской областной Думы Александр Шевырев. Но Филимонов остается секретарем местного отделения партии в Рязани. Об этом сообщил официальный сайт «ЕР» после заседания президиума.

Кроме того, первым замсекретаря регионального отделения партии стал председатель облдумы Аркадий Фомин, а курировать партийное строительство будет городской депутат Александр Чайка.

Направление по проектной деятельности партии возглавил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

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