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НовостиОбщество6 марта 2023 5:37

Сергея Еремина назначили и.о. секретаря «Единой России» в Рязани

Депутат Рязгордумы Еремин станет исполнять обязанности секретаря «Единой России»
Источник:kp.ru
В Рязани назначили нового врио секретаря рязанского городского отделения «Единой России».

В Рязани назначили нового врио секретаря рязанского городского отделения «Единой России».

3 марта на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» приняли решение о новом назначении.

Исполняющим обязанности секретаря отделения партии в Рязани стал депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин. Однако конечное решение будет озвучено на партийной конференции.

До назначения Еремина с 2019 года должность занимал председатель КСП Рязани Сергей Филимонов - он покинул свой пост 6 февраля.