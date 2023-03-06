Сергея Еремина назначили и.о. секретаря «Единой России» в Рязани

В Рязани назначили нового врио секретаря рязанского городского отделения «Единой России».

3 марта на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» приняли решение о новом назначении.

Исполняющим обязанности секретаря отделения партии в Рязани стал депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин. Однако конечное решение будет озвучено на партийной конференции.

До назначения Еремина с 2019 года должность занимал председатель КСП Рязани Сергей Филимонов - он покинул свой пост 6 февраля.