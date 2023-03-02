Александр Шерин откажется от мандата депутата Рязгордумы

Экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин заявил, что откажется от мандата депутата Рязгордумы.

Экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин заявил о намерении отказаться от мандата депутата Рязанской городской Думы. Ему он должен достаться после сложения полномочий Дмитрием Панкиным, осужденным по уголовному делу о мошенничестве.

«От мандата, конечно, откажусь, тут никакого иного решения и интриги быть не может. Я не имею морального права покинуть пост и оставить бойцов своего полка», - комментирует Шерин изданию Vidsboku.

Политик, который ранее отправился в зону СВО, заявил, что возвращение в депутатский корпус будет выглядеть «как бегство с поля боя».

«А самого Панкина по уставу ЛДПР просто обязаны исключить из партии, ведь этого требует сам устав партии», - считает Шерин, сам изгнанный соратниками в июне 2022 года.