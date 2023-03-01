Рязанская гордума прекратила полномочия зампреда Дмитрия Панкина

Дмитрий Панкин покинул состав Рязанской городской Думы и, соответственно, пост заместителя председателя – заместителя главы муниципального образования. Решение о прекращении его полномочий принято на внеочередном заседании 1 марта.

Формальным основанием стало заявление Панкина, который на заседании не присутствовал. Его коллега по фракции ЛДПР Дмитрий Володин настаивал, что Панкин сам сдает мандат, но в то же самое время признал, что это «вынужденная мера».

«Это мера вынужденная, которая предусмотрена законодательством в связи с тем, что выступил в силу обвинительный приговор. Областной суд подтвердил решение Советского районного суда. С большой долей вероятности другие члены фракции, в том числе и я, пройдут эту же процедуру отказа от мандатов», - заявил Володин.

Имеются ввиду уголовные дела, связанные с компенсацией расходов на депутатскую деятельность. По одному из них обвиняемым проходил сам Володин (приговор пока в силу не вступил), по другому на три года условно осужден Панкин. Пали обвинения в мошенничестве и на Павла Ахунова.