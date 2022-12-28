Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 17:51

Бывший депутат Госдумы от Рязанской области Шерин уехал на фронт в зону СВО

С середины декабря с ним нет связи
Источник:kp.ru
Бывший депутат Госдумы от Рязанской области Шерин уехал на фронт в зону СВО

Бывший депутат Госдумы от Рязанской области Шерин уехал на фронт в зону СВО

Экс-депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Александр Шерин уехал в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

- Александр отправился на фронт в середине декабря. С тех пор связи с ним нет, но это вызвано ограничениями, введенными в зоне боевых действий, - сообщил источник «Новой».

Напомним, Александр Шерин после объявления частичной мобилизации заявлял, что без повестки отправится в зону СВО. Он сообщил, что поступил на службу в мотострелковый полк Рязанской области, который входит в структуру ВС РФ.