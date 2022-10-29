Экс-депутат Госдумы Шерин заявил, что отправится в зону СВО в составе мотострелкового полка Рязанской области. Фото: ldpr.ru

Рязанский политик, депутат Госдумы РФ в 2014-2021 годах Александр Шерин заявил, что отправится в зону СВО. Он сообщил интернет-изданию Vidsboku, что поступил на службу в мотострелковый полк Рязанской области, который входит в структуру ВС РФ. Пока подразделение проходит подготовку к выполнению боевых задач.

«Я позвонил в военкомат, сказал, что нахожусь по такому-то адресу, вот мой телефон, и военком мне, соответственно, перезвонил. Меня пригласили на медкомиссию, я ее прошел, и меня определили в штат полка», - рассказал Шерин.

В статье отмечается, что Шерин - выпускник РВВДКУ, майор запаса, в биографии которого есть командировка в Чечню (апрель-октябрь 2002 года).