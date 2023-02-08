Мэрия подтвердила, что проживание в доме №16 по проезду Грибоедова, где рухнула стена, небезопасно

Мэрия подтвердила, что проживание в доме №16 по проезду Грибоедова небезопасно для людей.

Проживание в доме №16 по проезду Грибоедова – небезопасно для людей. К такому выводу пришла комиссия по чрезвычайным ситуациям, основываясь на оценках экспертов. Об этом сообщает администрация Рязани.

Чиновники мэрии продолжают убеждать жителей переехать в комнаты гостиницы маневренного фонда, пункта временного размещения или учреждения социального обслуживания.

Часть стены жилого дома по проезду Грибоедова обрушилась в минувшие выходные. На место выехали специалисты ГОЧС, а власти сразу предложили людям переехать в «отремонтированные комнаты маневренного фонда». Но люди отказались.

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