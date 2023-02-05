Обрушилась часть стены жилого дома на проезде Грибоедова в Рязани

Обвалилась часть стены жилого дома на улице Грибоедова в Рязани. Фото: администрация Рязани.

В одном из домов по проезду Грибоедова в Рязани обрушилась часть стены. Жалобы появились в социальных сетях:

«Вывалилась несущая стена, огромная трещина по дому. Администрация, решайте вопрос, ведь могут быть жертвы. Там мимо проходят школьники, рядом детская площадка…» - написал один из жителей города.

В мэрии позже сообщили, что сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Рязани выехали на место и «произвели выгородку участка дома». Жильцов двух квартир временно отселили в маневренный фонд.

«5 февраля состоится межведомственная комиссия. Ситуация на контроле у администрации города. Дополнительную информацию сообщим после оценки комиссии», - говорится в сообщении.

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