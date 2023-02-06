Жители обрушающего дома на Грибоедова в Рязани отказались переезжать в маневренный фонд

Обрушение в доме на проезде Грибоедова в Рязани.

Жители дома №16а по проезду Грибоедова отказались переезжать в маневренный фонд по предложению администрации Рязани. После обрушения части стены в жилом доме, чиновники выехали на место и пообщались с собственниками квартир и квартиросъемщиками. Им предложили переехать в гостиницу маневренного фонда в отремонтированные комнаты, но, к настоящему времени, никто из людей покидать свои квартиры не решился.

На месте происшествия продолжает работать межведомственная комиссия, а окончательная оценка появится после того, как эксперты обследуют строительные конструкции жилого дома.

Местные жители сообщили об обрушении стены в минувшие выходные, указав, что рядом ходят дети, и если кирпичи продолжать падать, неминуема трагедия (читать подробнее).

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