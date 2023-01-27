Омбудсмен Евдокимова призвала демонтировать горку на Лыбедском бульваре, где травмировался ребенок

Омбудсмен Анжелика Евдокимова призвала демонтировать горку на Лыбедском бульваре, где травмировался ребенок.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова заявила о необходимости демонтажа горки на Лыбедском бульваре. Именно там во время катания травму позвоночника получил 11-летний ребенок.

«Сегодня [27 января] я общалась с руководством администрации города. Необходимо в кратчайший срок рассмотреть вопрос демонтажа указанной горки и замене ее на безопасную конструкцию», - подчеркнула омбудсмен.

Ранее прокуратура Рязанской области инициировала проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а также оценить работу чиновников и должностных лиц (читать подробнее).

Летом 2022 года администрация Рязани уверяла журналистов «КП-Рязань», что детский городок с указанной горкой находится в собственности расположенного рядом отеля «Старый город», поэтому решение по ней принимать не могут.

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