Прокуратура выяснит, как 11-летний ребенок травмировал позвоночник на Лыбедском бульваре.

Прокуратура Советского района Рязани организовала проверку по фактам сообщений в СМИ о травмировании 11-летнего ребенка на горке, расположенной на Лыбедском бульваре.

Надзорный орган установит обстоятельства получения ребенком травмы, а также даст правовую оценку действиям либо бездействию чиновников и должностных лиц, которые должны обеспечивать меры безопасности.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, что горка, с которой скатился мальчик, была закрыта - вход забили досками, но непослушный ребенок нашел лазейку, а потом съехал… (читать подробнее).

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