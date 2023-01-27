В Рязани 11-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь с горки на Лыбедском бульваре

В Рязани ребенок сломал позвоночник, катаясь с горки на Лыбедском бульваре

В Рязани 11-летний мальчик сломал четыре подгрудных позвонка, катаясь с горки в детском городке на Лыбедском бульваре. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

Врачи установили у ребенка компрессионный перелом первой степени, но он без значительного смещения.

- У мальчика – перелом четырех подгрудных позвонков, и теперь он прикован к больничной койке, нельзя вставать и даже двигаться на кровати. И в таком режиме придется пролежать более месяца, - говорится в сюжете тележурналистов.

Между тем, горка, с которой скатился мальчик, была закрыта – вход забили досками. Однако непослушный сын, вопреки запрету мамы, нашел лазейку и съехал с горки без какой-либо подстилки. Ребенок ударился спиной об лед, и теперь ему придется несколько месяцев неподвижно лежать.

- Ребенок не послушался. Достаточно было одного раза. Он вскочил, начал руками махать, не мог вздохнуть минут 5-7. Немного прошлись, и я говорю, поедем сейчас в травмпункт. У него, конечно, сразу все прошло, когда узнал, что поедем к врачу, - рассказала в телесюжете мама пострадавшего Степана Екатерина Троицкина.

Между тем, с подобными травмами в стационар детской больницы имени Дмитриевой этой зимой поступили более 40 юных пациентов. Отмечается, что рязанцы получают травмы на обледенелых улицах города и на необорудованных горках.

Отметим, что и летом на этой горке была установлена табличка с запретом катания.