Рязанцы считают, что детям запретили кататься с горки на Лыбедском бульваре прокатчики аттракционов.

Официального запрета на катание с горок в детском игровом комплексе на Лыбедском бульваре администрация города не выдавала. Как выяснила «КП-Рязань», детский городок находится в собственности расположенного рядом отеля «Старый город».

В отеле не смогли оперативно ответить на простой вопрос, они это или кто-то другой повесили запрещающую табличку, пояснив, что заместитель директора работает только до 17:00 (звонок был в 17:08 - Ред.)

В то же время в редакцию «КП-Рязань» обратилась одна из рязанок, которая уверяет, что эту табличку прикрепили местные коммерсанты, которые предлагают по-соседству прокат детских машинок, прыжки на батутах и прочие аттракционы.

- В прошлом году на День города они вообще горку просто заколотили, чтобы увеличить выручку. Я вызывала полицию, но мне сказали, что информации о запрете нет. Выезжать они тогда отказались, видимо, с их разрешения. В этом году они придумали новое. Очень печально, когда процветает такой беспредел, - сказала женщина.

Так это или нет, «КП-Рязань» попытается выяснить, когда дозвонится до замдиректора отеля «Старый город».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!