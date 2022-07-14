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Общество14 июля 2022 12:28

В детском городке на Лыбедском бульваре в Рязани запретили кататься с горок летом

На комплексе установили запрещающую табличку
Источник:kp.ru
В детском комплексе на Лыбедском бульваре в Рязани горки оказались "зимними".

В детском комплексе на Лыбедском бульваре в Рязани горки оказались "зимними".

В детском городке на Лыбедском бульваре появилась табличка, гласящая, что летом запрещается пользоваться горками. Об этом «КП-Рязань» рассказали очевидцы.

Этот современный детский городок в центре города пользуется популярностью у детей и подростков. Он включает несколько горок разной высоты и подходит для детей разных возрастов.

По какой причине запретили эксплуатацию горок летом, пока не известно. Возможно, деревянный настил, из которого выполнена скользящая поверхность горки, подходит только для катания зимой, а летом создает сильное трение.

По деревянному настилу скорость спуска минимальна.

По деревянному настилу скорость спуска минимальна.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Детский городок пользуется популярностью у юных рязанцев.

Детский городок пользуется популярностью у юных рязанцев.

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА