В детском городке на Лыбедском бульваре в Рязани запретили кататься с горок летом

В детском комплексе на Лыбедском бульваре в Рязани горки оказались "зимними".

В детском городке на Лыбедском бульваре появилась табличка, гласящая, что летом запрещается пользоваться горками. Об этом «КП-Рязань» рассказали очевидцы.

Этот современный детский городок в центре города пользуется популярностью у детей и подростков. Он включает несколько горок разной высоты и подходит для детей разных возрастов.

По какой причине запретили эксплуатацию горок летом, пока не известно. Возможно, деревянный настил, из которого выполнена скользящая поверхность горки, подходит только для катания зимой, а летом создает сильное трение.

По деревянному настилу скорость спуска минимальна. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА