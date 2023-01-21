Новый троллейбус в Рязани заметили на конечной остановке без контактной сети

Новый троллейбус в Рязани заметили на конечной остановке "Новоселов, 60", где нет контактной сети.

На конечной остановке «Новоселов, 60» в Рязани заметили один из недавно приобретенных троллейбусов МАЗ с увеличенным автономным ходом. Информация об этом появилась на канале stvchannel.

По информации авторов канала, проводилась «обкатка» без пассажиров — своего рода испытания на участке, где нет контактной сети.

«Продление каких-либо троллейбусных маршрутов с использованием автономного хода все еще обсуждается», - говорится в публикации.

Ранее власти Рязани собирались продлить до Новоселов, 60 контактную сеть троллейбусов. Закупки на разработку проекта проводились в 2021 году, однако дальше дело не зашло. В феврале 2022-го сообщалось, что от идеи продления линии не отказались, но это дорогостоящее мероприятие.