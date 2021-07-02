В рязанской Дашково-Песочне продлят троллейбусную линию

Администрация Рязани заказала проект строительства контактной сети троллейбуса на улице Новоселов – от дома №40 до разворотного круга у дома №60. Правда, первая закупка с начальной ценой 850 тыс. рублей не привлекла ни одной заявки, а потому признана несостоявшейся.

Проектировщик, если его все-таки выберут, должен будет предусмотреть дополнительную линию контактной сети на разворотном кругу для стоянки троллейбусов и замену двух трансформаторов на трансформаторной подстанции, чтобы обеспечить электропитание.

Срок для разработки проекта в документации несостоявшейся закупки обозначен 30 августа.