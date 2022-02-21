Продление троллейбусных маршрутов в Рязани в ближайшее время не планируется

МУП УРТ прокомментировало возможность строительства новых троллейбусных линий. Фото: vk.com/transportrzn.

Власти Рязани не отказались от идеи продления двух существующих троллейбусных линий – из Канищева в Недостоево и до улицы Новоселов, 60 в Дашково-Песочне, однако, возведение новой контактной сети – дорогостоящее мероприятие. Об этом сообщил Общественный совет при городском управлении транспорта, ссылаясь на ответ из МУП УРТ.

В официальном ответе муниципального предприятия особо отмечается, что вместе с новыми проводами нужно строить дополнительные тяговые подстанции, а также инфраструктуру: площадки с необходимым разветвлением контактной сети, чтобы троллейбусы могли разворачиваться и обгонять друг друга, стоянки для межрейсовой парковки машин, диспетчерские, санитарно-бытовые и служебные помещения для водительских бригад и обслуживающего персонала.

Тем не менее, продление существующих троллейбусных линий в рязанской Песочне, а также в микрорайонах Канищево и Недостоево предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Рязани на 2021 – 2026 годы. Но реализовать задуманное удастся только если в бюджете найдут для этого деньги.

Ранее городские власти хотели продлить троллейбусный маршрут №9 и перенести конечную остановку из ЦПКиО к роддому №2.