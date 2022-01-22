Троллейбусный маршрут №9 в Рязани могут продлить до 2-го роддома

В скором времени в Рязани могут продлить троллейбусный маршрут №9 до конечной остановки «Роддом №2». Об этом сообщает Общественный совет при управлении транспорта. В настоящее время специалисты проводят техническую подготовку контактной сети.
Ранее общественники во время мониторинга взяли на контроль маршрут №30. Выяснилось, что автобус ушел с конечной остановки «Недостоево» практически полностью заполненным. Далее в пути автобус постепенно заполнялся, и на остановке «улица Карла Маркса» в переполненный салон уже не смогла зайти девушка.
«В микрорайоне Приокском есть очень хорошая альтернатива для пассажиров – троллейбус №9. Утром его интервал составляет порядка десяти минут, заполняемость в салоне около 60-80% в часы-пик», - отметили активисты.
Ранее активисты изучили работу маршрутки №90 и обнаружили массу нарушений. А потом власти решили изменить этот маршрут.
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