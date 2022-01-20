«Людей высаживают в сугробы и игнорируют остановки»: результаты мониторинга маршрутки №90

В Рязани изучили работу маршрутки №90 (перевозчик ИП Кочарян) и обнаружили, что на маршрут выходит мало машин, сообщает Общественный совет при управлении транспорта.

По данным общественников, утром на bus62 отображалось лишь семь единиц транспорта, при реестровом количестве 16 единиц.

«Возможно, в приложении отображался не весь транспорт, находящийся на линии, но пассажиры могли наблюдать только семь машин и рассчитывать на них», - говорится в результатах мониторинга.

Кроме того, маршрутка на конечной остановке в Недостоеве была практически полностью заполнена. По пути следования маршрута очень много пассажиров зашли на остановках: «улица Сельских Строителей, 2», «Комбайновый завод», «Телезавод». А при въезде Канищево маршрутка была уже забита до отказа, например, на остановке «Аптека» уже несколько человек не смогли попасть в автобус. Следующие остановки маршрутка пролетела не останавливаясь.

Как указывают общественники, водитель проигнорировал просьбы пассажиров остановиться на остановке «Муниципальный рынок», спустя несколько метров он высадил людей в сугроб.

Большая часть пассажиров вышла на остановке «Магазин Фаворит» (улица Солнечная), потом на Семинарской возле Приборного завода и напротив школы №6. Затем автобус ехал полупустым.

Отмечается, что мониторинг проводился до остановки «Музучилище», где автобус остановился в 20 метрах от остановки, высадив пассажиров в сугробы. Людям пришлось идти по проезжей части или взбираться на высокие сугробы.

«Перевозчика пригласили в управление транспорта, где ему вручили уведомление, с указанием всех выявленных нарушений, для принятия мер по их устранению», - говорится в сообщении.

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