С 24 января в Рязани изменится маршрут №90. Фото: admrzn.ru.

С понедельника, 24 января, в Рязани немного изменится маршрут №90. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на начальника управления транспорта Вениамина Синякова.

Микроавтобусы №90 (завод Центролит – Недостоево) начнут следовать через кардиодиспансер по улицам Гагарина, Стройкова и Островского. Также добавятся остановки «Дворец Молодежи», «Кардиодиспансер» и «Роддом №2».

Помимо этого, увеличилось количество машин на маршруте №30 - пока на две единицы, но в перспективе власти рассмотрят вопрос о добавлении еще трех автобусов.

Планируется и продление пути следования троллейбусов №9 – они также будут заезжать в кардиодиспансер, а конечной у них станет остановка «Роддом №2». Как отметили в горадминистрации, техническая подготовка контактной сети уже ведется.

Сообщается, что все нововведения вносятся для улучшения транспортной доступности микрорайона Недостоево, жители которого до сих пор не могут простить властям реорганизацию маршрутки №82 (читать подробнее).