Власти Рязани ответили жителям Недостоева, у которых отобрали маршрутку №82

Горадминистрация прокомментировала обращение в группе «Типичная Рязань» от жителей микрорайона Недостоево. С 12 января у них отобрали маршрутку №82, пустив ее в Дашково-Песочню.

- Людям очень проблематично стало добираться через Приокский. В автобус № 30 невозможно зайти - переполнен. Район (Недостоево – Ред.) и так заброшен, дороги не чистятся вообще от снега. Поймите, там тоже люди живут, и им тоже надо на работу, многие работают в Приокском, - написали горожане и попросили добавить транспорт на это направление.

В пресс-службе мэрии заявили, что взамен 82-й в микрорайоне заезжает №55 – всего три машины! С понедельника власти обещают добавить еще три. Также чиновники пообещали провести мониторинг пассажиропотока на маршруте №30.

- При необходимости на нем будет увеличено количество подвижного состава, - отметил представитель горадминистрации.