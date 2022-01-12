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Общество12 января 2022 6:12

Маршрутки №49 и №82 в Рязани стали ходить иначе

Первые проходят мимо обоих железнодорожных вокзалов, вторые пустили в Дашково-Песочню через Горбатый мост
Источник:kp.ru
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Маршрут №82 в Рязани изменился кардинально.

Маршрут №82 в Рязани изменился кардинально.

С 12 января в Рязани изменились маршруты №49 и №82. Последний теперь организован между конечными остановками «Микрорайон №1 (Дашково-Песочня) – Октябрьский городок».

Напомним, маршрут №82 городская администрация прочертила по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Маяковского, Пролетарской, Татарской (через Горбатый мост), Дзержинского и Высоковольтной. Далее, как заявлял начальник управления транспорта Вениамин Синяков, в прямом направлении (от 1-го микрорайона) по улице Весенней, в обратном – по Островского.

Маршрутки №49 стали ездить через железнодорожные вокзалы Рязань-2 (теперь в обоих направлениях) и Рязань-1.