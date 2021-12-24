Власти Рязани отложили изменения маршрутов №33, №65 и №88

Самое обсуждаемое изменение, которым поселок Южный хотят лишить маршрутки №33, пока не состоится. Мэрия "переобулась" за один день.

Из пяти маршрутов общественного транспорта в Рязани, которые должны были измениться с 12 января 2022 году, по-новому начнут ходить два - №49 и №82. Изменения маршрутов №33, №65 и №88 решено временно отложить. Об этом начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков сообщил во время прямого эфира 24 декабря.

Особенно абсурдна ситуация с маршрутом №33. В тот же день, когда состоялся прямой эфир, мэрия опубликовала постановление о внесении изменений: вместо поселка Южный второй конечной хотели сделать микрорайон Братиславский, а путь следования проложить не по Есенина, а по улице Ленина, Первомайскому проспекту и улице Дзержинского. Это вызвало бурную реакцию у населения, и в частности у жителей Южного и Горрощи, и неудивительно — администрация не удосужилась ничего толком обосновать и объяснить. Теперь Синяков объявляет, что изменения откладываются.

Дело в том, что власти считают возможным полностью заместить 33-й автобусами №16.

- МУП «УРТ» готово запустить по это маршруту движение транспорта. Сейчас уже ходит семь единиц 16-го автобуса, и к 12 января 15 единиц, как запланировано по реестру, выйдут. Но, учитывая социальную значимость и большой пассажиропоток на данном маршруте пока он продолжит работать в прежнем режиме. Как только 16-й маршрут уже будет восприниматься всеми и постоянно ходить без срывов, 33-й пойдет по измененному маршруту, - объявил Синяков.

Начальник управления транспорта администрации Рязани Вениамин Синяков.

Далее по списку - маршрут №88. Его планировали пустить не через центр, а по улицам Дзержинского, Татарской, Пролетарской, Маяковского и Есенина, дабы не дублировать муниципальный автобус №7.

- На сегодняшний день не организовано пока движение в должной мере автобуса №7, и поэтому данное изменение с 12 января пока вступать в силу не будет. Когда МУП «УРТ» наконец-то в полном объеме поставит там транспорт, только тогда мы сможем говорить о том, что 88-й пойдет по измененному маршруту, - сказал Синяков.

Маршрут №65 в Горроще предполагалось прочертить по улицам Ленинского Комсомола – Стройкова – Островского, а в центре через Кремлевский Вал. Чиновник рассказал, что «по ряду причин» все останется без изменений, но опять же с оговоркой «пока».

Напомним, маршрут №49 с 12 января пустят по улице Вокзальной через железнодорожные вокзалы Рязань-2 (теперь в обоих направлениях) и Рязань-1. Маршрут №82 должен был именоваться «Октябрьский городок - ТЦ «Круиз», но теперь его решили удлинить до 1-го микрорайона и улицы Большой. Оттуда он будет пролегать по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Маяковского, Пролетарской, Татарской (то есть через Горбатый мост), Дзержинского и Высоковольтной, далее в прямом направлении (от 1-го микрорайона) по Весенней, в обратном – по Островского.

- Сразу хочу сказать жителям Октябрьского городка по поводу Московского района и Канищева. Есть сейчас 10-й маршрут, который начинает работать уже стабильно, и с Октябрьского городка надо будет просто приходить на остановку «Автоинститут» (ул. Военных Автомобилистов — Ред.) , - высказался во время прямого эфира Вениамин Синяков.