Маршрут №33 в Рязани изменят с 12 января

Изменения маршрута №33 в Рязани вступят в силу с 12 января. Такая информация содержится в постановлении горадминистрации.

Как сообщалось ранее, маршрутки №33 вместо поселка Южный власти пустят в микрорайон Братиславский. Причем ездить они теперь будут не через улицу Есенина, а через улицу Ленина, Первомайский проспект и улицу Дзержинского.

После Дзержинки маршрут прочертили по-разному в прямом и обратном направлениях. В сторону Братиславского маршрут прочертили через улицу Спортивную, Голенчинское шоссе и улицу Баженова. В обратную сторону 33-е поедут через тубдиспансер, психдиспансер, больницу №6 и ЦПКиО с выездом к Радиоуниверситету.

Второй конечной остановкой останется «Новоселов, 60». Прежним будет и маршрут между ней и Театральной площадью.

Кроме того, к концу 2022 года мэрия планирует сократить количество машин на маршруте почти втрое (!) - с 34 единиц до 12 – при замене малого класса автобусов на средний.