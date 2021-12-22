Маршрутка №33 в Рязани будет ходить до микрорайона Братиславский

Власти Рязани изменили конечную остановку автобуса №33. Соответствующее постановление планирования регулярных перевозок от 21 декабря 2021 года подписала глава городской администрации Елена Сорокина.
Согласно документу, маршрутка №33 будет теперь ходить от остановки «улица Новоселов, 60» до остановки «микрорайон Братиславский». Ранее ее конечная была в поселке Южном.
Таким образом изменится и протяженность маршрута – вместо 16,3 (15,5) км будут 14,13 (15,87) км.
Маршрут автобусов №33 будет проходить через следующие остановки:
- ул. Новоселов, 60;
- ул. Новоселов, 54;
- Сбербанк;
- Шереметьево;
- Стоматологическая поликлиника;
- больница №11;
- Кинотеатр «Октябрь»;
- ул. Новоселов;
- ул. Советской Армии;
- Касимовское шоссе;
- Кальное;
- ул. Гражданская;
- Автобусный парк;
- ДОСААФ;
- ул. Циолковского;
- площадь Театральная (в обратном направлении ТЦ «Атрон»);
- памятник Павлову;
- в прямом направлении Цирк;
- в обратном направлении Библиотека им. Горького, Политехнический институт;
- в прямом направлении Детский Мир;
- площадь Ленина;
- Дом художника;
- в прямом направлении кинотеатр «Дружба»;
- в обратном направлении гостиница «Первомайская»;
- УРТ;
- музучилище;
- ул. Стройкова;
- ул. Гагарина;
- в прямом направлении больница им. Семашко, ул. Спортивная, Психдиспансер;
- в обратном направлении Тубдиспансер, Психдиспансер, Городская больница №6, ЦПКиО, Радиоуниверситет;
- мкр. Братиславский.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!