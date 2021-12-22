Маршрутка №33 в Рязани будет ходить до микрорайона Братиславский

Власти Рязани изменили конечную остановку автобуса №33. Соответствующее постановление планирования регулярных перевозок от 21 декабря 2021 года подписала глава городской администрации Елена Сорокина.

Согласно документу, маршрутка №33 будет теперь ходить от остановки «улица Новоселов, 60» до остановки «микрорайон Братиславский». Ранее ее конечная была в поселке Южном.

Таким образом изменится и протяженность маршрута – вместо 16,3 (15,5) км будут 14,13 (15,87) км.

Маршрут автобусов №33 будет проходить через следующие остановки:

- ул. Новоселов, 60;

- ул. Новоселов, 54;

- Сбербанк;

- Шереметьево;

- Стоматологическая поликлиника;

- больница №11;

- Кинотеатр «Октябрь»;

- ул. Новоселов;

- ул. Советской Армии;

- Касимовское шоссе;

- Кальное;

- ул. Гражданская;

- Автобусный парк;

- ДОСААФ;

- ул. Циолковского;

- площадь Театральная (в обратном направлении ТЦ «Атрон»);

- памятник Павлову;

- в прямом направлении Цирк;

- в обратном направлении Библиотека им. Горького, Политехнический институт;

- в прямом направлении Детский Мир;

- площадь Ленина;

- Дом художника;

- в прямом направлении кинотеатр «Дружба»;

- в обратном направлении гостиница «Первомайская»;

- УРТ;

- музучилище;

- ул. Стройкова;

- ул. Гагарина;

- в прямом направлении больница им. Семашко, ул. Спортивная, Психдиспансер;

- в обратном направлении Тубдиспансер, Психдиспансер, Городская больница №6, ЦПКиО, Радиоуниверситет;

- мкр. Братиславский.

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