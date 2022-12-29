В Рязань поступили 10 троллейбусов МАЗ, способных проехать 20 км без контактной сети

В Рязань поступили 10 троллейбусов МАЗ-203Т с увеличенным автономным ходом. Фото: vk.com/ryazanoblast

29 декабря в Рязань поступили 10 троллейбусов МАЗ-203Т. О том, что МУП «УРТ» получило новую технику, сообщает группа «Рязанская область».

«Вместительные комфортные троллейбусы адаптированы для перевозки маломобильных граждан. Транспорт оснащен системой климат-контроля, видеонаблюдением, автоматическими звуковыми информаторами», - отмечают представители областного правительства.

Информация КП-Рязань о том, что троллейбусы будут с увеличенным автономным ходом, подтвердилась. МАЗ-203Т, как заверяет производитель, за счет комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей способны проехать без контактной сети до 20 километров.

Также отмечается, что в салоне каждой машины установлены электронные маршрутоуказатели (табло) и автоматические счетчики пассажиропотока.

Ожидается, что на маршруты новая техника выйдет уже после новогодних праздников.

Целевые средства на покупку 10 троллейбусов в объеме 266,7 млн рублей выделяло Правительство РФ. В распоряжении говорилось, что еще 3% расходного обязательства должен был покрыть регион. В итоге одна машина стоила около 28 млн рублей.