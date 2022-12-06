На троллейбусы для Рязани Правительство РФ выделило почти 267 млн рублей

В модельном ряду купленных для Рязани в 2022 году "Адмиралов" тоже есть троллейбус с увеличенным автономным ходом. Фото: pk-ts.org

Правительство РФ выделило Рязанской области 266,7 млн рублей на закупку 10 троллейбусов. Распоряжение опубликовано на официальном сайте органа власти.

«Финансирование позволит обеспечить комфортабельным экологически чистым транспортом около 5 тысяч жителей города в новых микрорайонах: Кальное, Канищево, Семчино и в районе улицы Зубковой», - пишет кабмин.

Имеется ввиду, судя по всему, улучшение транспортного обслуживания активно застраиваемых территорий в указанных микрорайонах Рязани. Также в кабмине отметили, что транспорт будет низкопольным - для удобства маломобильных граждан, пенсионеров, мам с колясками.

В распоряжении говорится, что выделенная сумма — это 97% предполагаемых затрат. Еще 3% расходного обязательства должен будет покрыть регион. Таким образом, совокупно планируется потратить 296,4 млн рублей. Это 29,6 млн рублей на одну машину.

«Соответственно, министерство транспорта области, администрацию города я прошу организовать оперативную закупку и оформление техники. Мы должны получить троллейбусы до конца года. Это обязательно», - выступил с поручением губернатор Павел Малков на заседании облправительства 6 декабря.

По информации «КП-Рязань», на сей раз власти намереваются приобрести троллейбусы с увеличенным автономным ходом (так называемые ТУАХи). Они способны преодолевать достаточно большие расстояния без контактной сети. Есть такая модификация и у поступивших в Рязань в 2022 году «Адмиралов».