Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о взрыве жилого дома в Рязани

Житель дома 47к2 на улице Пушкина, где произошел взрыв, обратился в СК России по поводу нынешнего состояния здания.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о взрыве и частичном обрушении жилого дома в Рязани. ЧП случилось 9 декабря 2022 года на улице Пушкина. Вновь обратить на него внимание Бастрыкина побудило обращение собственника одной из квартир насчет нынешнего состояния здания.

«В строении деревянные перекрытия пола, потолков и стен, а после вышеуказанных событий появились трещины и в уцелевшей его части. Несмотря на отсутствие заключения экспертов и имеющиеся нарушения, жильцам чиновники сообщили, что признавать дом аварийным не собираются и в здании будут проведены восстановительные работы», - так сформулировал информационный центр СК России суть обращения.

Также в ведомстве отмечают, что, по мнению заявителя, существует угроза жизни и здоровью жильцов дома.

По факту взрыва, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Рязанской области, в рамках расследования назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, то есть официально причина обрушения еще не установлена.