Власти Рязани определились, что будут делать с пострадавшим от взрыва газа жилым домом на улице Пушкина

Жилой дом на улице Пушкина в Рязани решили восстановить.

Жилой дом №47 корпус 2 по улице Пушкина в Рязани, который пострадал от взрыва газа 9 декабря, полностью восстановят и сделают пригодным для проживания. Такое решение приняли городские власти после комплексного обследования постройки и заключения экспертов. Восстановлением здания займутся в 2023 году, об этом сообщает сайт мэрии.

В среду, 28 декабря, чиновники встретились с жильцами пострадавшего дома. Эксперт Центра исследований строительных конструкций и материалов Иван Рапохин рассказал об итогах обследования двухэтажки. По его словам, специалисты осмотрели несущие конструкции каждой квартиры, а также все здание в целом. Выявленные дефекты отразили в отчете.

Отдельно Рапохин коснулся вопроса состояния фундамента. Его исследовали не только визуально, но и с применением метода выкапывания шурфов и геологических исследований. В итоге специалисты пришли к выводу, что при ремонте дома фундамент усилят, часть конструкций демонтируют и полностью восстановят. Дальнейшие технические решения будут прорабатывать при проектировании. Тогда же посчитают и общую стоимость ремонта.

Начальник городского управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин сообщил жильцам, что работы по восстановлению дома начнутся будущей весной. Власти также пообещали определить подрядчика с учетом его опыта и постоянно контролировать процесс ремонта.

Ранее жильцы пострадавшего дома попросили губернатора Павла Малкова не восстанавливать дом, а расселить его. По их словам, двухэтажка еще до несчастного случая была практически в аварийном состоянии (подробнее).