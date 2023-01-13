«Трудно поверить, что она выглядела по-другому». Главврач рязанской ОКБ Карпунин поделился фотографиями преобразившейся поликлиники №14

Главврач рязанской ОКБ Карпунин поделился фотографиями преобразившейся поликлиники №14. Фото: скриншот страницы Андрея Карпунина.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин поделился фотографиями ремонта поликлиники №14, расположенной по улице Семинарской. Здание возвели еще в 19 веке, и является оно объектом культурного наследия.

«Капитальный ремонт идет снаружи и внутри, еще предстоит сделать многое, но уже сейчас заметно преображение. Фасад выглядит достойно, хотя работы по его укреплению все еще продолжаются», - сообщил Карпунин.

По словам главврача ОКБ (поликлиника присоединена к больнице в 2020 году – Ред.), деньги на все ремонтные работы выделены. Их получили по программе модернизации первичного звена здравоохранения из областного и федерального бюджетов.

Летом 2019 года губернатор Николай Любимов заявлял, что на ремонт и реставрацию здания губернской больницы 19 века необходимо 60 млн рублей.

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