Многострадальную поликлинику №14 присоединяют к ОКБ

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:31:07+03:00

А одновременно с ней и Михайловскую межрайонную больницу

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области реорганизуют три медицинских учреждения: городскую поликлинику №14 и Михайловскую межрайонную больницу присоединяют к Областной клинической больнице. Соответствующее распоряжение регионального правительства (первое в 2020 году) опубликовано 9 января.

Причина реорганизации официально звучит так: «В целях повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений». В итоге все три учреждения образуют единое юридическое лицо, причем ГБУ РО «ОКБ», согласно документу, считается правопреемником двух остальных.

Напомним, губернатор Николай Любимов поручил обновить поликлинику №14, состояние которой сам назвал «удручающим», не позже 2021 года. Он пообещал, что 60 миллионов рублей на ремонт и реставрацию исторического здания будут выделены.

ИСТОЧНИК KP.RU