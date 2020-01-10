Многострадальную поликлинику №14 присоединяют к ОКБ
В Рязанской области реорганизуют три медицинских учреждения: городскую поликлинику №14 и Михайловскую межрайонную больницу присоединяют к Областной клинической больнице. Соответствующее распоряжение регионального правительства (первое в 2020 году) опубликовано 9 января.
Причина реорганизации официально звучит так: «В целях повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений». В итоге все три учреждения образуют единое юридическое лицо, причем ГБУ РО «ОКБ», согласно документу, считается правопреемником двух остальных.
Напомним, губернатор Николай Любимов поручил обновить поликлинику №14, состояние которой сам назвал «удручающим», не позже 2021 года. Он пообещал, что 60 миллионов рублей на ремонт и реставрацию исторического здания будут выделены.
ИСТОЧНИК KP.RU