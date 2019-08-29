Рязанский губернатор раскритиковал состояние городской поликлиники №14

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-29T15:30:11+03:00

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел на своей страничке в социальной интернет-сети прямую трансляцию посещения областной клинической больницы. «Сегодня решится, получим или не получим международную сертификацию больницы. Это очень важно», – отметил Любимов.

По дороге в микрорайон Канищево губернатор заехал в поликлинику №14 на улице Семинарской. Это бывшая губернская больница, построенная в начале XIX века. «Вид удручающий», – признался глава области и прямо онлайн потребовал отчета от регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого.

Через 40 минут губернатор написал: «Прилуцкий доложил, что отремонтирует медучреждение в течение четырех лет. Это слишком долго, нет времени ждать. Поручил ускорить работы с обязательным контролем качества – полностью обновить поликлинику должны в 2021 году, ни днем позже. На ремонт и реставрацию здания губернской больницы XIX века необходимы 60 млн рублей. Эти деньги будут выделены». И добавил постскриптумом: «Министра Андрея Прилуцкого я не увольняю!»

ИСТОЧНИК KP.RU