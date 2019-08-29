2019-08-29T15:30:11+03:00
Здоровье

Рязанский губернатор раскритиковал состояние городской поликлиники №14

На страничке главы региона проведена прямая трансляция посещения лечебного учреждения на улице Семинарской
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Фото поликлиники №14, которыми поделился на своей страничке Николай ЛюбимовФото поликлиники №14, которыми поделился на своей страничке Николай Любимов
Изменить размер текста:

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел на своей страничке в социальной интернет-сети прямую трансляцию посещения областной клинической больницы. «Сегодня решится, получим или не получим международную сертификацию больницы. Это очень важно», – отметил Любимов.

По дороге в микрорайон Канищево губернатор заехал в поликлинику №14 на улице Семинарской. Это бывшая губернская больница, построенная в начале XIX века. «Вид удручающий», – признался глава области и прямо онлайн потребовал отчета от регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого.

Через 40 минут губернатор написал: «Прилуцкий доложил, что отремонтирует медучреждение в течение четырех лет. Это слишком долго, нет времени ждать. Поручил ускорить работы с обязательным контролем качества – полностью обновить поликлинику должны в 2021 году, ни днем позже. На ремонт и реставрацию здания губернской больницы XIX века необходимы 60 млн рублей. Эти деньги будут выделены». И добавил постскриптумом: «Министра Андрея Прилуцкого я не увольняю!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-ректор радика Виктор Гуров: Ничего не знаю о пропаже 25 млн рублей
По нацпроекту отремонтируют еще 22 рязанские дороги
Мэрия запустила опрос о судьбе площадки за КДЦ «Октябрь»
Власти дали добро на храм в честь Петра и Февронии в Листвянке
Рязанцам рассказали, как предотвратить картофельный рак
Появились актуальные подробности строительства на 5-м Коломенском проезде
В Рязани мужчина пальнул в автоледи из ракетницы
Комиссия отсеяла шесть из восьми кандидатов на пост главы администрации Рязани
Константин Ивлев побывал на Первомайском рынке и оценил малину
Рязанка убила гостя, вступившись за любовника
Большому кораблю. Ледокол «Евпатий Коловрат» украсит барельеф русского богатыря
В городе Рыбное в реке случайный прохожий обнаружил труп мужчины
Инь и Янь. Два спасенных от смерти кролика стали лучшими друзьями