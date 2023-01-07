Сдача музейного центра Рязанского кремля перенесена на конец 2023 года

Сдать музейный центр Рязанского кремля в эксплуатацию плафото: нируется в декабре 2023-го. Изначально построить его предполагалось весной 2018 года. Фото: t.me/pavelmalkov_official/

Сдать музейный центр Рязанского кремля в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года. Об этом губернатор Павел Малков заявил, посетив долгострой на улице Соборной с замминистра финансов России Павлом Кадочниковым.

Несмотря на утверждение Малкова, что «работа идет полным ходом», обозначенный им срок относительно предыдущего перенесен еще на год. Региональный министр культуры Виталий Попов (теперь бывший) называл IV квартал 2022 года.

Ранее в ответе на запрос КП-Рязань облправительство сообщало, что на 16 ноября 2022 года техническая готовность объекта составляла 95,4%. По некоторым оценкам, стоимость музейного центра перевалила за 1,5 млрд рублей, однако официально в «сером доме» сообщили, что по заключению госэкспертизы это 1,2 млрд рублей.

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В декабре 2022-го в центре Рязани засняли, как стену музея-долгостроя пилят обычной пилой.

Затем региональный минкульт объяснил это видео.