Минкульт объяснил видео с ножовкой, пилящей стену музея-долгостроя в центре Рязани

К техническому отверстию подведена система дымоудаления, следует из ответа.

Областное министерство культуры объяснило видео, на котором в стене музея-долгостроя в центре Рязани выпиливают отверстие обыкновенной ручной пилой. Речь идет о будущем музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на улице Соборной.

Видео разлетелось по соцсетям 21 декабря. После этого КП-Рязань направила запрос в правительство Рязанской области. В ответе за подписью министра культуры Рязанской области Марины Кауркиной чиновники цитируют администрацию музея. Приводим комментарий полностью:

«На основании проектной документации подрядной организацией было оставлено техническое отверстие в железобетонной ограждающей конструкции наружной стены для подведения в последующих периодах системы дымоудаления. Для предотвращения несанкционированного проникновения холодного воздуха, пыли, осадков и т.д. данное отверстие было решено временно закрыть утеплителем (минеральная вата) снаружи железобетонной стены и оштукатурить тем же составом, что и финишная отделка фасада. С целью выполнения технологического процесса по установке воздуховодов и фасонных частей системы дымоудаления (решетки, муфты, отводы, трубы) через наружные стены был произведен демонтаж утеплителя и штукатурного слоя на месте оставленного отверстия, в том числе и с применением ручной пилы (ножовки)», - говорится в ответе.