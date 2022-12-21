В центре Рязани засняли, как стену музея-долгостроя пилят обычной пилой.

На улице Соборной засняли, как в стене будущего музейного центра Рязанского кремля выпиливают отверстие. На камеру попал момент, когда это делали изнутри обычной пилой. К этому времени уже отчетливо видны контуры прямоугольной бреши, пока непонятно для чего проделанной.

«Прорывные в прямом смысле слова технологии ремонта в Рязани. Вот так строится уже несколько лет в центре города исторический музей. Вы чувствуете, как в этом видео все по Салтыкову-Щедрину?» - таким комментарием сопроводил автор видеозапись, размещенную в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Музейный центр должны были сдать в эксплуатацию еще в марте 2018 года. В процессе реализации проекта сроки неоднократно переносились. Стоимость объекта с 754 млн рублей - суммы первого контракта, - по некоторым оценкам, увеличилась уже вдвое и превышает 1,5 млрд рублей.