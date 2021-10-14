Беленецкий о музее Рязанского кремля: Темп выполнения работ остается низким

Музейный центр Рязанского кремля, самый известный долгострой города, готов на 90%. Информация прозвучала на совещании 13 октября с участием замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина.

Одним из участников от областных властей был замгубернатора Евгений Беленецкий. Обнадеживать насчет скорой сдачи объекта высокопоставленный чиновник не стал:

«Евгений Беленецкий высказал опасения, что темп выполнения работ остается низким. Вместе с тем объект значим для региона, и установленные сроки строительства необходимо соблюдать», - заявили в пресс-службе кабмина.

Достройкой музейного центра занимается московское ООО «Астмал Групп». Эта фирма стала единственным участником закупки, проведенной в феврале 2020 года. От подрядчика требуется сдать многострадальный объект в эксплуатацию до 30 ноября 2021 года. Изначально строительство планировалось завершить в марте 2018 года, но сроки не раз переносились, выделялись дополнительные средства. В итоге сумма уже точно превысила 1,5 млрд рублей.

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