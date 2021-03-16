В новом музее Рязанского кремля появится «мини-планетарий»

В музейном центре Рязанского кремля, который планируют все-таки достроить в ноябре 2021 года, появится экспозиция Циолковского в виде планетария. Архив "КП"

В музейном центре Рязанского кремля, который планируют все-таки достроить в ноябре 2021 года, появится «мини-планетарий». Об этом в группе «Рязанский формат» рассказала директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Ольга Кречетова.

«Будет часть экспозиции, посвященная Циолковскому, и маленькое пространство на 30 мест в виде планетария. Приедут специалисты, сделают программное обеспечение, помещение будет приспособленное», - сообщила она.

По словам Кречетовой, создание экспозиции начнется после переезда РИАМЗ. Главной ее целью будет рассказать о нашем земляке, основоположнике космонавтики Константине Циолковском.

Напомним, музейный центр на улице Соборной должны были сдать еще в марте 2018 года. Счетная палата РФ включила его в список объектов, стоимость строительства которых по сравнению со сметой увеличилась наполовину. Вместе с последней февральской закупкой сумма уже точно превысила 1,5 млрд рублей.

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