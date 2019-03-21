Счетная палата РФ: Стоимость строительства Музейного центра в Рязани серьезно завышена

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-21T14:39:45+03:00

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При корректировке проектов – Музейного комплекса в Рязани, Музея космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра сметная стоимость строительства увеличилась на 45% или на 1,6 млрд рублей, сообщает Счетная палата России.

Такие цифры федеральные аудиторы озвучили после проверки эффективности использования денег, направленных на сохранение культурно-исторического наследия России.

По мнению представителей Счетной палаты РФ, основная причина сложившейся ситуации в низкой компетенции компаний-проектировщиков.

По каждому пункту аудиторы подготовили обращение в Генпрокуратуру.

Напомним, строительство Музейного комплекса РИАМЗ на улице Соборной должно было завершиться в марте 2018 года. Конкурс на строительство комплекса выиграла подмосковная компания «Рост-Е», которая озвучила сумму на проведение всех работ в 754 миллиона рублей.

Отметим, что в марте прошлого года, бывший губернатор Рязанской области, ныне сенатор от региона Олег Ковалев заявил на заседании в Совете Федерации, что строительство может затянуться.

— Не разработан дизайн-проект экспозиции, к которому привязываются электромонтажные и сантехнические работы. Там цена небольшая, порядка 10 миллионов рублей, прошу обратить на это внимание и поддержать.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что на все экспозиционное оборудование музейного комплекса Рязанская область запросила около 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU