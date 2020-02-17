В строительство музея Рязанского кремля вольют еще 300 млн рублей
На завершение строительства музейного центра Рязанского кремля готовы потратить еще более 290 млн рублей. Электронный аукцион, по результатам которого выберут подрядчика, размещен на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, в долгострое с раздутой стоимостью (прежде назывались суммы до 1,2 млрд рублей) предстоит завершить отделку и устройство инженерных сетей. Также в техническом задании есть пункт «устранение недочетов ранее некачественно выполненных работ».
Сдать многострадальный объект в эксплуатацию требуют до 30 ноября 2021 года - с почти четырехлетней задержкой.
ИСТОЧНИК KP.RU