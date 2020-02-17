В строительство музея Рязанского кремля вольют еще 300 млн рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:39:01+03:00

Так выглядело здание музея и прилегающая территория в проекте.

Завершить работы, устранив недоделки и «косяки», планируется в ноябре 2021-го

Изменить размер текста: A A

На завершение строительства музейного центра Рязанского кремля готовы потратить еще более 290 млн рублей. Электронный аукцион, по результатам которого выберут подрядчика, размещен на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, в долгострое с раздутой стоимостью (прежде назывались суммы до 1,2 млрд рублей) предстоит завершить отделку и устройство инженерных сетей. Также в техническом задании есть пункт «устранение недочетов ранее некачественно выполненных работ».

Сдать многострадальный объект в эксплуатацию требуют до 30 ноября 2021 года - с почти четырехлетней задержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU