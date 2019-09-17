Музей кремля в Рязани сдадут с задержкой 2,5 года

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-17T15:12:20+03:00

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Срок сдачи музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника перенесен на октябрь 2020 года. Соответствующая информация опубликована Дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – специализированным учреждением при Минкульте РФ.

Напомним, первоначально важнейший объект планировалось ввести в эксплуатацию в марте 2018 года. Подрядчиком выступает подмосковная компания «Рост-Е».

В августе 2019-го министр культуры Владимир Мединский пожаловался на медленное строительство в Генпрокуратуру. Это произошло после встречи его заместителя Аллы Маниловой с губернатором Николаем Любимовым, который, по его собственным словам, призвал «максимально повлиять» на подрядчика.

Ранее Счетная палата РФ включила музей Рязанского кремля в список объектов, стоимость строительства которых по сравнению со сметой увеличилась наполовину. Контракт заключен на 754 млн. руб., объем финансирования по версии ДСРиР - 931 млн. руб., РБК со ссылкой на чиновника Минкульта РФ называет сумму 1,2 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU